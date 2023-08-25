İstanbul Kağıthane'deki çatışmadan acı haber: 1 şehit
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu sırasında polise silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis yaralandı. Yaralan polislerden Hakan Telli kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Çıkan çatışmada biri ölü 2'si yaralı 3 şüpheli ele geçirildi.
Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu düzenleyen polislere ateş açıldı.
Saldırganların açtığı ilk ateş sırasında iki polis yaralandı. Yaralan polislerden Hakan Telli kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Çıkan çatışmada, biri ölü 2'si yaralı 3 şüpheli ele geçirildi.
Bölgeye sevk edilen özel harekat polisi, operasyonlarını sürdürüyor.
Saldırganların uzun namlulu silah kullandığı kaydedildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerin olaya ilişkin çalışmaları devam ediyor.
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