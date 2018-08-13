İstanbul Kadıköy'de alacak-verecek cinayeti

Fener Kalamış Caddesi üzerindeki iş yerinde meydana gelen olayda O.A. isimli kişi ile M.O. adlı kadın arasında alacak-verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine O.A, silahını çekerek M.O'ya ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, yaralı M.O'yu silahla vurulmuş halde buldu.

Yaralı kadın olay yerine gelen ambulansla Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı M.O, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli O.A. ise Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.