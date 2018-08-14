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İstanbul Kadıköy'de akılalmaz olay: Baltayla döviz bürosunu bastı

İstanbul Kadıköy'de eşine bakıldığını iddia eden bir kişi baltayla döviz bürosunu bastı.

14 Ağustos 2018 Salı 16:41
İstanbul Kadıköy'de akılalmaz olay: Baltayla döviz bürosunu bastı

Olay saat 13.30 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi Kurbağılıdere Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre E.B isimli bir kişi eşine bakıldığını öne sürerek işyeri sahibi olan A.Ç. ile tartışmaya başladı.Tartışmanın bir anda kavgaya dönmesi üzerine E.B. elindeki balta ile iş yeri sahibine saldırmaya çalıştı.

OĞLU AYAĞINDAN VURDU

Bu sırada babasına bir kişinin balta ile saldırdığını gören N.Ç. ruhsatlı silahıyla ateş etti. Bacağından yaralanan B.E. kanlar içinde yere yığıldı.

Hasanpaşa Polis merkezine yakın bir noktada olan kavgada silah seslerini duyan polis memurları hemen olay yerine geldi.

N.Ç ve babası A.Ç, polis ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Bacağından yaralanan kişi olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 16:41
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