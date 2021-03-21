İstanbul imsakiye! 2021 İstanbul’da sahur saat kaçta? İstanbul iftar vakti ne zaman?
Ramazan ayı dinimizce mukaddes bir aydır. Çünkü hadislerde Ramazan ayı hakkında birçok rivayet bulunmaktadır. Örneğin, Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: Aziz ve Celîl olan Allah "İnsanın oruç dışında her ameli kendisi içindir. Oruç benim içindir, mükâfatını da ben vereceğim" buyurmuştur. Buna benzer hadisler sebebiyle Müslümanlar özellikle Ramazan ayındaki oruca dikkat ederler. İstanbul’da oturan vatandaşlarımız İstanbul’da orucun ne başlayacağını ve zaman iftar edeceklerini merak etmekte. Peki, 2021 İstanbul’da sahur saat kaçta? İstanbul iftar vakti ne zaman? İşte İstanbul imsakiye 2021 diyanet imsak, iftar, sahur vakitleri...
Ramazan ayı diğer hicri aylardan farklı olarak oruç tutulan bir aydır. Bu nedenle Ramazan ayında oruç tutulduğu için her Ramazanda Müslümanlar her işlerini oruca göre planlarlar. İstanbul’da ikamet eden vatandaşlarımız 2021 İstanbul imsakiyesini merak ediyor. İşte merak edilen haberin detayları…
İstanbul imsakiye! 2021 İstanbul’da sahur saat kaçta? İstanbul iftar vakti ne zaman?
Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak. Yani 13 Nisan günü oruçlu olarak güne başlayacağız. Ramazan ayının İlk teravih namazıysa 12 Nisan tarihinde kılınacak.
2021 İstanbul İmsakiyesi
2021 Ramazan Bayramı ne zaman?
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi