İstanbul imsak vakti? 10 Mart İstanbul sabah ezan vakti

İslam Alemi tarafındna mübarek olarak görülen Miraç Kandili geldi. İslam Alemi , 10 Mart 2021 tarihini Miraç Kandili olarak idrak edecek. Kandil için geri sayımda sona gelinirken en çok araştırılan, merak edilen konu Miraç Kandili'nde imsak ve iftar saatleri haberimizde.

İstanbul 10 Mart imsak saati saat kaçta?

Yarın Miraç Kandili için oruç tutulacak. Kendi illerinden 10 Mart sahur vakitlerini öğrenmek isteyenler, Diyanet'in imsak vakitlerini öğrenmek istiyor. İşte Dİyanet il il imsak saatleri...

İstanbul : 05:38

Ankara: 05:38

Adana: 05:31

Konya: 05:42

Gaziantep: 05:23

İzmir: 06:03

Denizli: 05:55

10 MART TÜM İLLERİN İMSAK VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Miraç kandilinde oruç tutmanın fazileti nedir?

Bu mübarek gecenin gündüzünde oruçlu olmanın, Allah katında çok kıymetli olduğu çeşitli İslam alimleri tarafından söylenmektedir.

Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.