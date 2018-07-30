İstanbul İkitelli'de korkutan yangın

Başakşehir'de bir boya imalathanesinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

İkitelli Organize Saniye Bölgesi'nde bir boya imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ÇEVRE İLÇELERDEN TAKVİYE YAPILDI

İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, çevre ilçelerden de itfaiye ekibi takviyesi yapıldı. İ

malathanedeki yangının çevredeki diğer iş yerlerine sıçramaması için ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.