İstanbul İkitelli'de korkutan yangın
İstanbul Başakşehir’de bulunan boya imalathanesinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.30 Temmuz 2018 Pazartesi 21:41
Başakşehir'de bir boya imalathanesinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
İkitelli Organize Saniye Bölgesi'nde bir boya imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
ÇEVRE İLÇELERDEN TAKVİYE YAPILDI
İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, çevre ilçelerden de itfaiye ekibi takviyesi yapıldı. İ
malathanedeki yangının çevredeki diğer iş yerlerine sıçramaması için ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
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