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İstanbul için uyarı: Akşama kadar sürecek

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışın, akşama kadar etkisini devam ettireceği belirtildi.

11 Ocak 2019 Cuma 14:22
İstanbul için uyarı: Akşama kadar sürecek

İstanbul genelinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda ise kent genelinde etkili olan fırtınanın etkisini artırarak devam etmesi beklendiği belirtilmişti.
CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli canlı yayında uyarılarda yaptı.

Sürmeli şunları söyledi:

"Ege kıyılarında aşırı yağış bugün de yarın da devam edecek. Ama yağışın miktarının en fazla olduğu bugün. Ağırlıkta bugün, arkasından kısmen zayıflıyor ama devam ediyor, arkasından Pazar günü yağışların büyük çoğunluğu kesilmiş olacak.

Bugün için uyarı vereceğimiz merkezler; İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli çevreleri içerisinde.

İstanbul'da şu saat itibariyle, 14.00'ten itibaren; 15.00 - 16.00 - 17.00 - 18.00'ya kadar hatta 19.00'a kadar uzanacak şekilde parti parti ağır kuvvetli sağanaklar var. Hemen önümüzdeki bir saat içerisinden bahsediyoruz. Su baskınlarına dikkat.

Kuvvetli bir yağış aldık, bunun üzerine yenisi eklenecek şu anda. Benzer saatlerde Balıkesir, Bursa çevrelerinde de var. Ve bazı hat üzerinde bulunan; Marmara'nın batısından yağış bandı olduğu gibi başlıyor. Geçtiği bant üzerinde yağış bırakıyor. İstanbul'u, Balıkesir'i de Yalova'yı da kapsıyor. Yağışın çok kuvvetli olduğu saatler 2 - 2.5 saat. Başlangıç ve bitişi 5 - 6 saati kapsıyor."

Doğuda da dondurucu soğuk var. Batıda ılık hava, fırtına, aşırı yağış, sel riski beraberinde geliyor. İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'ya baktığımızda hiç hareket yok.

Türkiye'nin doğusunda yüksek basınç, batısında alçak basınç var. Alçak basınç havayı karıştırıyor, yüksek basınç havayı olduğu yerde tutuyor, kımıldatmıyor. Kımıldatmadığı zaman da sis, pus, gece ayazı... Erzurum güne -23 ile başladı. Yarın da bu yüksek basınç alanı yerini koruyacak. Doğu Anadolu -25'lerle güne başlayacak.

Batıdaki yağış yarın da devam ediyor. Ama etkin kısmı önümüzdeki 5 - 6 saatlik dilimde saklı. Kısmen zayıflayarak sürecek.

Önümüzdeki hafta kar varmı?

Yine bir soğuk dalga var. Şu anki göründüğü çapta, güçte gelirse eğer İstanbul için söylüyorum. Yağmur, kar, yağmur, kar yapıp günü bitirecek; Salı günü. Kar ile karışık yağmur değil, kar ve yağmur ayrı ayrı. Yarım güne tekabül edecek bir kar yağışı göreceğiz.

Ama hayatı etkileme noktasına ne kadar gelir? Yarım günlük kar yağışından bahsediyoruz, öncesinde yağmurdan bahsediyoruz. Zemin ıslak, yarım günlük kar geliyor. Beklentiyi yükseltmeyin; eğer sistem yükselirse detayı aktaracağız.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 14:22
  1. Yalova
  2. Tekirdağ
  3. Kocaeli
  4. İstanbul
  5. Erzurum
  6. Bursa
  7. Bilecik
  8. Balıkesir
  9. istanbul yağış
  10. yağmur

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