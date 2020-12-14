İstanbul için sarı kodlu uyarı! Bu saatlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; yarın sabah saatlerinde başlaması beklenen kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde sürmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışın olumsuzluklara sebep olabileceği belirtilirken Meteoroloji uyarı için sarı kodu kullandı.

Ülkenin büyük bir bölümünde etkili olan yağış bugün de yer yer görülecek. Özellikle yurdun güneyini olumsuz olarak etkileyen aşırı yağışların sele neden olma ihtimali sürüyor.

İstanbul için son dakika uyarısı: Bu saatlere dikkat!

Meteorolojiden yapılan son dakika bilgilendirmesine göre; İstanbul'da yarın 06.00 ile 21.00 saatleri arasında kuvvetli yağış bekleniyor.

Sarı kodlu uyarıda, ''Kuvvetli (21-50 Kg/m2) sağanak yağış olması beklendiğinden, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır'' ifadeleri kullanıldı.