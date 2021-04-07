İstanbul için kritik uyarı! Valilik saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ardından İstanbul Valiliği'nden de flaş bir uyarı geldi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin raporuna göre; bölgemiz bu gece saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Bölgemiz bu gece saatlerinden itibaren, Trakya'dan başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor" denildi.

Açıklamada 3 gün boyunca yağış durumu şu şekilde belirtildi:

Perşembe günü Marmara (Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) çevrelerinde genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde, Cuma günü bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Cumartesi günü Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı

Rüzgârın ise, Kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği ifade edildi.

Hava sıcaklıklarının ise perşembe gününden itibaren hissedilir derecede (6 ila 10) azalacağı önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi beklendiği kaydedilirken, "Soğuk ve yağışlı havanın sebep olabileceği sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlar ile kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

5 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yurdun batı bölgelerinde etkisini göstermeye başlayan alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephesel sistem ile soğuk hava dalgası sonucu oluşması beklenen kar yağışının, cuma günü sabah saatlerinden itibaren Kırşehir ve Yozgat çevrelerinden başlamak üzere gelecek hafta başına kadar Kayseri, Nevşehir ve Sivas'ta etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, 12 Nisan 18.00'e kadar aralıklarla ve yer yer yoğun şekilde devam etmesi öngörülüyor.

Mevsim normallerinin 4 ila 7 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise 10 ila 16 derece azalarak mevsim normalleri altına inmesi bekleniyor.

Yağışlı sistemin gelişiyle rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette ve kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği, ulaşımda aksama, buzlanma ve zirai don başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü, Konya'nın kuzeybatı kesimlerinde yarın yağmur, karla karışık yağmur ve kar beklendiği ifade edilen açıklamada, cuma günü ise Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Cumartesi günü de bölge genelinde beklenen kar yağışının Karaman, Niğde ile Konya'nın Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde yer yer yoğun olacağı ifade edildi.

Rüzgarın ise cuma ve cumartesi günleri kuzey yönlerinden fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmini yapıldı.