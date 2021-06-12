İstanbul için kritik uyarı
İstanbul için sarı uyarıda bulunan Meteoroloji vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada "İstanbul Avrupa Yakası ile Boğaz çevresinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
İstanbul'da Esenyurt ve Avcılar’da sağanak yağmur etkili oldu. Öğle saatlerinde etkili yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Yağmur ve dolu nedeniyle cadde kısa sürede göle dönerken Avcılar Cihangir Mahallesi’nde bulunan semt pazarında vatandaşlar ve pazarcılar zor anlar yaşadı.
Meteoroloji yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul Avrupa Yakası ile Boğaz çevresinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."