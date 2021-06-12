  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
‘Tayyip Dede’sinden çocuklara sürpriz
İstanbul için kritik uyarı
Konya şehidinin cenazesi memleketine getirildi
Hulusi Akar'dan Libya açıklaması
Gündem İstanbul için kritik uyarı
Gündem

İstanbul için kritik uyarı

İstanbul için sarı uyarıda bulunan Meteoroloji vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada "İstanbul Avrupa Yakası ile Boğaz çevresinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 14:08:00 -
İstanbul için kritik uyarı

İstanbul'da Esenyurt ve Avcılar’da sağanak yağmur etkili oldu. Öğle saatlerinde etkili yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yağmur ve dolu nedeniyle cadde kısa sürede göle dönerken Avcılar Cihangir Mahallesi’nde bulunan semt pazarında vatandaşlar ve pazarcılar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Avrupa Yakası ile Boğaz çevresinde görülen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay