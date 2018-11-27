0553 313 94 23

İstanbul için korkutan uyarı!

Japon uzman Yoshinori Moriwaki,Marmara için deprem uyarısı yaptı. Moriwaki, "Önümüzdeki 25 yıl içerisinde Marmara'da 17 Ağustos depremi gibi bir deprem bekleniyor" dedi.

27 Kasım 2018 Salı 17:24
İstanbul için korkutan uyarı!

Japonya Yurt Dışı İnşaat Şirketleri Derneği Genel Sekreteri Yoshinori Moriwaki, "Önümüzdeki 25 yıl içerisinde Marmara'da 17 Ağustos depremi gibi bir deprem bekleniyor. Bu depremi hazırlıklı şekilde karşılarsak hasarı yüzde 70 azaltmış oluruz." dedi.

Moriwaki, Elazığ Fırat Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, 28 yıldır Türkiye'de yaşadığını söyledi.

"Önümüzdeki 25 yıl içerisinde..."

Türkiye'nin depreme karşı deneyimli bir ülke olduğunu belirten Moriwaki, şunları belirtti:

"Önümüzdeki 25 yıl içerisinde Marmara'da 17 Ağustos depremi gibi bir deprem bekleniyor. Bu depremi hazırlıklı şekilde karşılarsak hasarı yüzde 70 azaltmış oluruz. Türkiye deprem bölgesinde. Bu arada Kuzeydoğu Anadolu fay hattındaki Elazığ da tehlike arz eden bir il. Bu yüzden inşaatları en iyi şekilde yapmak lazım. Bu kapsamda buradaki öğrencilere depreme dayanıklı binalar konusunda bilgiler veriyoruz."

Elazığ Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Kulübü Proje Sorumlusu Sena Dağhan da Elazığ'ın deprem bölgesi olması dolayısıyla deprem konulu konferans düzenleyerek, öğrencilerde farkındalık yaratmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 17:24
  1. Elazığ
  2. İstanbul
  3. deprem uyarısı
  4. Kocaeli

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş39 dk önce
    evet doğru söylüyor bu sefer kentsel ... görevini japon mühendise vermişler.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına hapis
  1. Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına..
  2. Diplomatik zafer! 'Çingene Kızı'..
  3. 16 suçtan aranan şüpheli tutuklandı
  4. "Galatasaray maçı bir penaltıya..
  5. Kocaeli'de 747 polisle huzur uygulaması!
  6. Gaziantep'te feci kaza! 3 yaralı
  7. Karabük'te FETÖ'cü imam tutuklandı!
  8. Gri listedeki 300 bin TL ödüllü..
  9. Aranan teröristler listesinde "gri..
  10. İsrail'in Müslüman ülkelere..
  11. Korkunç olay! Kumsalda yürürken, insan..
  12. Aykut Kocaman'dan Galatasaray'a..
  13. Avrupa'daki tüketici dernekleri..
  14. Sinop’ta ağlara 8 kiloluk levrek takıldı
  15. Beşiktaş'taki market gaspı kamerada
  16. İş adamı direksiyonunun başında..
  17. Borussia Dortmund otobüsüne bombalı..
  18. Hürriyet Gazetesi'ne saldırıda karar..
  19. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Almanya ve..
  20. Üç aylık bebeğin gelişim özellikleri
İşte partilerin son oy oranları!
İşte partilerin son oy oranları!
Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler

Günün Karikatürü

27 Kasım 2018
Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor