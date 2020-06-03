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Aktüel

İstanbul Hıfzıssıhha Kurulu, ayakta yolcu taşıyan otobüs, metrobüs araçlarında; oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuğu kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüze gelmeden çapraz oturma düzeniyle) ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3'ü

Yeniakit Publisher
2020-06-03 18:20:34 -
İstanbul Hıfzıssıhha Kurulu, ayakta yolcu taşıyan otobüs, metrobüs araçlarında; oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuğu kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüze gelmeden çapraz oturma düzeniyle) ve ayakta yolcu kapasitesinin 1/3'ü
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Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

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