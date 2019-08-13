İstanbul Havalimanı’nda sefer rekoru

Temmuz ayında 39 bin 804 seferin icra edildiği İstanbul Havalimanı’ndan bir saatte ortalama yaklaşık 53,5 uçak iniş-kalkış yaptı. Havalimanını bu ayda 1 milyon 519 bin 52 iç, 4 milyon 681 bin 166 dış hat olmak üzere toplam 6 milyon 200 bin 218 yolcu tercih etti. Nisan ayında hizmete giren ve 143 bin 471 sefere sahne olan İstanbul Havalimanı’nda 22 milyon 143 bin 50 yolcu ağırlandı. İç hattan 5 milyon 679 bin 299, dış hattan 16 milyon 463 bin 751 yolcu uçuş yaptı. Bu dönemde geliş- gidiş yapan uçaklarla 198 bin 724 ton bagaj, kargo ve posta yükü taşındı. İç hatta 32 bin 45, dış hatta 166 bin 679 ton yük nakledildi. Temmuz ayında İstanbul Havalimanı‘na talep yoğundu. Havalimanını kullanarak, iniş ya da kalkış yapan bir uçakta ortalama 156 yolcu seyahat etti. Yolcular, seyahatlerden memnun kaldı.