  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul Havalimanı'nda pırlanta kaçakçılığı operasyonu
Aktüel

İstanbul Havalimanı'nda pırlanta kaçakçılığı operasyonu

Kuveyt'e kaçak yollarla pırlanta ve 20 bin dolar para götürmek isteyen Hindistan uyruklu şüpheli gözaltına alındı - Şüphelinin valizinde 16,48 gram pırlanta ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-28 16:12:19 -
İstanbul Havalimanı'nda pırlanta kaçakçılığı operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'ndan Kuveyt'e kaçak yollarla pırlanta ve 20 bin dolar para götürmek isteyen Hindistan uyruklu zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu bir kişinin yurt dışına kaçak yollardan değerli taş ve bir miktar para çıkaracağı bilgisine ulaştı.

Kuveyt'e gitmek üzere gece saatlerinde İstanbul Havalimanı'na gelen Hindistan uyruklu Kaushık A.K., check-in yaptırdığı sırada polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin valizlerinde yapılan aramada, 16,48 gram pırlanta ile 20 bin dolar para ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Paramotorla Hatay’a gelen teröristleri bakın kim eğitmiş!
Gündem

Paramotorla Hatay’a gelen teröristleri bakın kim eğitmiş!

Pazartesi akşamı paramotorla uzun süreli bir uçuş yaparak Hatay’a gelen PKK’lı teröristleri Fransa’nın eğittiği ortaya çıktı...
İYİ Parti'de 2 numaralı isim cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
Siyaset

İYİ Parti'de 2 numaralı isim cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayının Meral Akşener olacağını açıkladı. ..
Fransız Büyükelçi: Fransa Müslüman bir ülkedir
Dünya

Fransız Büyükelçi: Fransa Müslüman bir ülkedir

Katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunan Fransa'nın Stockholm Büyükelçisi Etienne de Gonneville, Fransa'nın Müslüman bir ülke ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay