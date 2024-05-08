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Yerel İstanbul Havalimanı’nda kaza yapan uçak görenleri şaşırtıyor
Yerel

İstanbul Havalimanı’nda kaza yapan uçak görenleri şaşırtıyor

Yeniakit Publisher
2024-05-08 13:23:00 -

İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları’na ait kargo uçağının ön iniş takımları açılmayınca gövde üzerine piste iniş yaptı. İniş sırasında sürtünmenin etkisiyle kısa süreliğine alevlere teslim olan uçak ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, pistte bekletilen uçak dron ile görüntülendi.

İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları’na ait kargo uçağının ön iniş takımları açılmayınca gövde üzerine piste iniş yaptı. İniş sırasında sürtünmenin etkisiyle kısa süreliğine alevlere teslim olan uçak ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, pistte bekletilen uçak dron ile görüntülendi.
İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları’na ait kargo uçağı ön iniş takımları açılmayınca gövdesinin üzerine iniş yapmıştı. Önce arkada tekerleri açılan uçağın gövdesinin üzerine inerek faciadan dönülen anlar sonrasında itfaiye ekiplerinin uçağa hızlı bir şekilde müdahalede bulunmuştu.
Ekiplerin olay yerinde incelemelerini sürdürdüğü uçağın pistten kaldırılması için çalışma başlatıldı. Olayın gerçekleştiği pist geçici süre kapatılırken, uçağın bulunduğu alan dron ile görüntülendi.

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