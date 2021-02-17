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Aktüel İstanbul Havalimanı'nda kar ve buzlanmaya karşı tedbirler sürüyor
Aktüel

İstanbul Havalimanı'nda kar ve buzlanmaya karşı tedbirler sürüyor

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışının ardından İstanbul Havalimanı'nda kar ve buzlanmaya karşı önlemler devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 21:15:00 -
İstanbul Havalimanı'nda kar ve buzlanmaya karşı tedbirler sürüyor

İstanbul Havalimanı'nda, kentte aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle uçaklarda buzlanmayı önlemek için de-icing (buz çözme) işlemi uygulanıyor.

Havalimanı işletmesi İGA'nın 300 kişiden oluşan karla mücadele ekibi, 130 araç ve ekipmanla 7/24 esasına göre pist, apron ve diğer alanlarda kar temizlik çalışması yapıyor.

Alanda buzlanmaya karşı apron, pist ve taksi yolları başta olmak üzere gerekli tedbirlerin alındığı İstanbul Havalimanı'nda, uçaklara iniş sonrasında ve kalkış öncesinde de-icing (buz çözme) işlemi uygulanıyor.

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