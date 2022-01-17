  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul Havalimanı'nda ilaç kaçakçılarına operasyon
Gündem

İstanbul Havalimanı'nda ilaç kaçakçılarına operasyon

İstanbul Havalimanı'nda ilaç kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. 2 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ülkeye yasa dışı yollarla getirilmek istenen piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL'lik 7 bin kutu ilaç ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 11:51:00 - 2022-01-17 11:57:43
İstanbul Havalimanı'nda ilaç kaçakçılarına operasyon

Türk vatandaşı İbrahim K. ve Rus uyruklu Arslanali K. yurt dışına gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na geldi. Polis takibine takılan iki şüpheli havalimanı girişleri güvenlik kamera ile tespit edilirken, havalimanına geldikleri araç ise durduruldu.

Şüphelilerin valizlerinde yapılan aramalarda faturasının ve Sağlık Bakanlığı onayının olmadığı kanser ilacının bulunduğu 7 bin kutu ilaç ele geçirildi.

Olay sonrası gözaltına alınan şüphelilerin yapılan GBT kontrolünde ise İbrahim K.'nın 2015 yılında El-Kaide Terör örgütüne üye olmaktan kaydı olduğu, ancak aranmasının olmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan Rus uyruklu Arslanali K. sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdare Merkezi'ne teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay