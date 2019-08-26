İstanbul Havalimanı’nda DHL Express’den dev yatırım

Uluslararası hızlı hava taşımacılığı şirketi DHL Express Türkiye’nin Üst Yöneticisi (CEO) Claus Lassen, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yatırımlarının bulunduğunu, İstanbul Havalimanı’nda da 135 milyon avroluk yatırım yaptıklarını söyledi. Lassen, “İstanbul Havalimanı’nda 42 bin metrekarelik bir alana sahibiz. Orada büyük bir tesisimiz var ve tam otomasyona sahip bir operasyon merkezi” açıklamasında bulundu.

Lassen, Türkiye’nin dünyada merkezi bir yerde olduğunu, kendilerin de Ortadoğu ve diğer ülkelere Türkiye üzerinden hizmet vermeyi amaçladıklarını belirterek, “Biz, Türkiye’ye ne olursa olsun yatırım yapmaya devam ediyoruz. DHL Express’in ana merkezi de Türkiye’ye çok güveniyor. Türkiye’nin temeli oldukça güçlü. İş gücü, eğitim olarak Türkiye iyi bir konumda ve Türkiye ekonomisi dünyada ilk 15’de” ifadelerini kullandı.