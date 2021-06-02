İstanbul Havalimanı’nda dakikalar içinde Kovid-19 testi

Benzersiz mimarisi, güçlü altyapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimi ile açıldığı ilk yılda küresel bir aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı, yolcularına sağladığı hizmetlerle de ön plana çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yaz aylarında İstanbul Havalimanı Test Merkezi’ni hizmete açan İGA, PCR, Antikor ve Antijen test sonuçlarını dakikalar içerisinde yolcuya bildiriyor. Toplam 5 bin metrekarelik alanda 7/24 hizmet veren ve günlük 20 bin test yapabilme kapasitesine sahip İstanbul Havalimanı Test Merkezi, yolcuların boğaz ve burnundan alınan sürüntüleri, havalimanında bulunan laboratuvarda dakikalar içerisinde işleyerek PCR test sonucunu 1.5 saat, Antikor sonucunu 45 dakika, Antijen sonucunu ise 20 dakika içerisinde talebe göre cep telefonu üzerinden de gerek kalmadan yolcuya bildiriyor. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı ücret tarifesi doğrultusunda yurtdışından gelen ve yurtdışına giden yolculara uygulanacak PCR, Antikor ve Antijen test sonuçları Türkçe ve İngilizce olarak paylaşılıyor.

Yolcularına ayrıcalıklı hizmet sunan İGA, kişiye özel havalimanı deneyimi iddiasıyla İGA PASS üyeleri için PCR test rezervasyonu da sunuyor. İGA PASS yolcu programına ait rezervasyon adresi üzerinden ([email protected]) işlem yapan yolcular, sıra beklemeden hızlı bir şekilde test olabiliyor ve sonuçlarını kısa bir sürede öğrenebiliyor.