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İstanbul Havalimanı'na dev hizmet

DHL Express Türkiye'nin Üst Yöneticisi Lassen, "İstanbul Havalimanı'nda 135 milyon avroluk yatırım yaptık ve 42 bin metrekarelik bir alana sahibiz. Türkiye, dünyada merkezi bir yerde. Bizim buradaki amacımız Orta Doğu ve diğer ülkelere Türkiye üzerinden hizmet vermek. DHL Express'in ana merkezi Türkiye'ye çok güveniyor" açıklamasını yaptı.

25 Ağustos 2019 Pazar 12:22
İstanbul Havalimanı'na dev hizmet

Uluslararası hızlı hava taşımacılığı şirketi DHL Express Türkiye'nin Üst Yöneticisi (CEO) Claus Lassen, "İstanbulHavalimanı'nda 135 milyon avroluk yatırım yaptık ve 42 bin metrekarelik bir alana sahibiz." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Lassen, DHL Express olarak Türkiye'de çok iyi olduklarını söyledi. 

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yatırımlarının bulunduğunu, İstanbul Havalimanı'nda da 135 milyon avroluk yatırım yaptıklarını belirten Lassen, "İstanbul Havalimanı'nda 42 bin metrekarelik bir alana sahibiz. Orada büyük bir tesisimiz var ve tam otomasyona sahip bir operasyon merkezi." açıklamasında bulundu.

Lassen, Türkiye'nin dünyada merkezi bir yerde olduğunu, kendilerin de Orta Doğu ve diğer ülkelere Türkiye üzerinden hizmet vermeyi amaçladıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul, çok iyi bir lokasyonda. Çoğu yere 2-3 saat uzaklıkta ve bu mükemmel bir şey. Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'ya Türkiye üzerinden yakınız. Gerekli teknolojiye sahibiz. Kapasitemiz bir 40 bin metrekarelik alana daha yeter. Eğer büyümemiz gerekirse bunu yaparız. Türkiye'de 2019 yılının ilk yarısı çok iyi geçti. Şirket olarak çift haneli rakamlarda büyüyoruz. Bu büyümeyi ağırlıklı olarak ihracat oluşturuyor. 2019'un ikinci yarısında daha da büyüyeceğimize inanıyorum. Oldukça iyimseriz. Bir şey gerçekleşmediğinde farklı bir şey gerçekleşiyor. Biz iş insanıyız. Hepimiz ticaret yapmak istiyoruz. Hepimiz bir şeyler satmak istiyoruz. E-ticaret sektörünün özellikle bu sene Türkiye'de çok iyi büyüdüğünü gördük." 

"DHL EXPRESS'İN ANA MERKEZİ TÜRKİYE'YE ÇOK GÜVENİYOR"

İşlerinin yüzde 15'ini e-ticaretin oluşturduğunun altını çizen Lassen, "Bizim ana işimiz firmadan firmaya (B2B). B2B büyümeye devam ediyor. Türkiye'de ekonominin iniş çıkışlarına rağmen biz Türkiye'de iyimseriz." şeklinde konuştu.

Lassen, DHL Express olarak Türkiye'de 1981'den beri faaliyet gösterdiklerini, Türkiye'ye her zaman yatırım yaptıklarını ve Türkiye'de pazar lideri olduklarını belirterek, "Piyasada yüzde 53 pazar payımız var. Özellikle altyapı, insan olarak güçlü bir yapıdayız. Çalışanlarımız işine çok motivasyonlu. Eğer çalışanlarımız motivasyonsuz olsa sektörde hizmet edemeyiz." açıklamasında bulundu.

Kendisinin Danimarkalı olduğunu hatırlatan Lessen, Danimarka'nın coğrafyasına benzer şekilde enflasyon ve döviz gibi göstergelerinin de düz olduğunu belirterek, "Türkiye'de ise yükselen bir piyasa var. O yüzden iniş çıkışlar oluyor. Biz, Türkiye'ye ne olursa olsun yatırım yapmaya devam ediyoruz. DHL Express'in ana merkezi de Türkiye'ye çok güveniyor. Türkiye'nin temeli oldukça güçlü. İş gücü, eğitim olarak Türkiye iyi bir konumda ve Türkiye ekonomisi dünyada ilk 15'de." ifadelerini kullandı. 

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 12:22
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