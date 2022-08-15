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Aktüel İstanbul Havalimanı yine zirveyi bırakmadı
Aktüel

İstanbul Havalimanı yine zirveyi bırakmadı

İstanbul Havalimanı, 8-14 Ağustos döneminde Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında günlük ortalama 1332 uçuşla birinci sırada yer aldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 14:35:00 -
İstanbul Havalimanı yine zirveyi bırakmadı

 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) sosyal medya hesabından, geçen haftanın hava yolu trafiğine ilişkin Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verileri paylaşıldı.

Buna göre, İstanbul Havalimanı, 8-14 Ağustos döneminde Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında günlük ortalama 1332 uçuşla birinci oldu.

İstanbul Havalimanı'nın ardından Paris Charles de Gaulle, Amsterdam, Frankfurt ve London Heathrow havalimanları sıralandı.

Türk Hava Yolları ise günlük ortalama 1488 uçuşla en fazla uçuş düzenleyen hava yolu şirketleri arasında 3'üncü sırada yer aldı.

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Yorumlar

Mustafa

İstemezikcu şerefsizler nerdesiniz İstanbul hava alanı para basıyor bütçe ye gelir getiriyor Z sizin gibi ahlaksizlar hala istemez çünkü sizler vatan hainisiniz

GEZİCİ CAMİZASINLAN BERABEROLAN MÜSLÜMANIM DİYEN VATANIMI SEVİYOM DİYELERE SORUN

BU HAVALMA KİMİN KİME KALACAK TAYYİPERDOĞAN GİDERKEN GÖTÜRECEKMİ B ESERGİBİLERİ DURUDMAYI BAŞARSAYDINIZ BU GÜN AÇIM DİYON YARIN AÇKLANLAR KİME
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