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Ekonomi İstanbul havalimanı yine zirvede
Ekonomi

İstanbul havalimanı yine zirvede

Avrupa'daki havalimanları arasında ağırladığı yolcu sayısı bakımından son üç yıldır ilk sırada yer alan İGA İstanbul Havalimanı, 2023'ün Ocak ayını da günde ortalama bin 229 uçuşla Avrupa'da lider tamamladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 07:23:00 - 2023-02-01 08:11:01
İstanbul havalimanı yine zirvede

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından, bu yılın ocak ayına ait Kapsamlı Değerlendirme Raporu yayınlandı.

Buna göre Avrupa hava sahasında günde ortalama 21 bin 429 uçuş gerçekleştirildi.

Bu rakam salgın öncesi dönemi ifade eden 2019 yılının yüzde 84’üne denk gelirken, son üç yıldır Avrupa'daki havalimanları arasında üst sırada yer alan İGA İstanbul Havalimanı, ocak ayının dördüncü haftasında da liderliğini sürdürdü.

Avrupa’da günlük bin 229 uçuşla ilk sırada yer alan İGA İstanbul Havalimanı’nı günlük bin 104 uçuşla Londra Heathrow Havalimanı takip etti.

Listede üçüncü sırada Paris-charles De Gaulle Havalimanı, dördüncü sırada Amsterdam Schiphol Havalimanı, beşinci sırada Madrid Barajas Uluslararası Havalimanı, altıncı sırada Frankfurt Havalimanı, yedinci sırada Barcelona Uluslararası Havalimanı, sekizinci sırada Münih Franz Josef Strauss Havalimanı, dokuzuncu sırada İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve onuncu sırada Zürih Havalimanı yer aldı.

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