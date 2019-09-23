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İstanbul Havalimanı yaz yolcusunda AHL’yi geçti

İstanbul Havalimanı, geçen senenin aynı döneminde Atatürk Havalimanı’nda misafir edilen yolcu sayısını geride bıraktı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 11:54
İstanbul Havalimanı yaz yolcusunda AHL’yi geçti

Bu yaz, iç ve dış hatta toplam 18 milyon 916 bin 703 yolcuyu ağırlayan İstanbul Havalimanı, geçen senenin aynı döneminde Atatürk Havalimanı’nda misafir edilen yolcu sayısını geride bıraktı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul’daki havalimanları haziran, temmuz ve ağustosta 28 milyon 728 bin 812 yolcuyu ağırlarken, geçen yılın aynı dönemine göre misafir edilen yolcu sayısı 437 bin 590 kişi arttı.

Uçuş yoğunluğu hızla artan İstanbul Havalimanı, bu yaz, geçen senenin aynı döneminde Atatürk Havalimanı’nın ağırladığı yolcu sayısını geçti.

Atatürk Havalimanı, geçen yılın yaz döneminde iç ve dış hatta 18 milyon 822 bin 286 yolcuyu ağırlamıştı.

6 Nisan’dan itibaren tam kapasiteye geçilen İstanbul Havalimanı, yaz döneminde 18 milyon 916 bin 703 yolcuya hizmet verdi.

Polonya Havalimanı’na ilham oluyor

Bu arada Polonya Altyapı Bakan Yardımcısı Mikolaj Wild, Varşova yakınlarında yapılacak Merkez Havalimanı için İstanbul Havalimanı’nı kamu-özel sektör ortaklığı (PPP) ve finansal yönden derinlemesine incelediklerini belirterek, “Bizim için bunun nasıl başarıldığını bilmek ilgi çekici olacak. İstanbul Havalimanı’nın finansal yapısı, bizim için çok ilham verici. İstanbul’daki projede yer alan şirketlerle iş birliğini de masaya yatırıyoruz” dedi. Türk Hava Yolları’nın Doğu Avrupa’da aktif olduğuna işaret eden Wild, Avrupa’nın en büyük havalimanlarından biri olacak Merkez Havalimanı için THY ve yer hizmetleri veren başka bir Türk şirketi ile temas halinde olduklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 11:54
  1. İstanbul Havalimanı
  2. Atatürk Havalimanı
  3. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü

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