İstanbul Havalimanı ve THY'den Avrupa'da yeni rekor!

İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 986 seferle Avrupa'da en çok uçuş yapılan 2. havalimanı oldu. THY, günlük 1.212 uçuşla 2. sıraya, Easyjet 1.049 seferle 3. sıraya, Pegasus Havayolları ise 458 uçuşla 9. sıraya yerleşti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 27 Eylül-3 Ekim tarihleri arasındaki hava trafiği verilerine göre, Kovid-19 önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla Amsterdam Havalimanı günlük 1.064 uçuşla Avrupa'da birinci oldu.

Amsterdam Havalimanı'nı günlük 986 uçuşla İstanbul Havalimanı takip etti. Frankfurt Havalimanı 938 uçuşla 3. sırada, Paris Charles de Gaulle Havalimanı 844 uçuşla 4. sırada, Antalya Havalimanı 699 seferle 7. sırada yer aldı.

THY de Avrupa'da ikinci oldu

Aynı dönemde, son bir haftada Avrupa genelindeki hava yolu şirketleri günde ortalama 13 bin 70 uçuş yaparken, bir haftalık toplam uçuş sayısı 165 bin 86 oldu. Son bir haftada 2019 yılındaki hava yolu trafiğinin yüzde 72'sine ulaşıldı. Ryanair, günlük 2 bin 328 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti. THY, günlük 1.212 uçuşla 2. sıraya, Easyjet 1.049 seferle 3. sıraya, Pegasus Havayolları ise 458 uçuşla 9. sıraya yerleşti.