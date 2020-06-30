İstanbul Havalimanı otopark ücreti ne kadar?

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, otopark hizmetlerinin temmuz ayında yüzde 50 indirimli olacağını duyurdu. İGA'nın resmi Twitter hesabından havalimanı otoparklarındaki ücretlere yönelik açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Havalimanı’nda tüm misafirlerimize otopark hizmetimiz temmuz ayında yüzde 50 indirimli" ifadelerine yer verildi. 2020 Ücretleri: İstanbul Havalimanı’nın açık ve kapalı olmak üzere 40.000 araç kapasiteli, 7/24 hizmet veren kendi otoparkı var. 1 saatlik açık otopark ücreti 18 TL, 1 saatlik kapalı otopark ücreti ise 23 TL. Kapalı otoparkın bir günlük ücreti 69 TL, açık otoparkın ise 49 TL. İstanbul Havalimanında iki aylık (ocak-şubat) sürede ise 66.649 uçak ve 9.879.717 yolcu trafiği gerçekleştiği açıklanmıştı.