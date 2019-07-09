İstanbul Havalimanı iş başvurusu THY iş ilanları

İstanbul Havalimanında üç vardiyalı çalışabilecek, 18-40 yaş arası, en az ilköğretim mezunu ve Eyüpsultan'da ikamet eden temizlik personeli alımı yapılacaktır. Peki İstanbul Havalimanı iş ilanları neler? THY iş ilanları iş başvurusu nasıl yapılır? İstanbul Havavalimanı genel iş ilanları nereden yapılır? İstanbul Havalimanı alım başvuru şartları neler?

Yeni İstanbul Havalimanı iş başvuru şartları neler?

Yeni havalimanı iş başvurusu nasıl yapılır, işe alım şartları nelerdir, personel alımı var mı? İstanbul Havalimanında çalışmak isteyenler vatandaşlar önce İGA sitesinden havalimanı personel alımı duyurularını takip etmesi gerekir. İşe alım ilanı duyurulduğunda İGA-3.yeni havalimanı, İGA-İstanbul havalimanı iş başvurusu formu doldurmalı. Yeni havalimanında görev almak üzere sertifika sahibi 35 yaşını aşmamış kadın ve erkek güvenlik görevlisi alımı yapılacak. İşte İGA güvenlik görevlisi başvuru şartlarını haber sayfamızda derledik.

İGA Havalimanı İnşaatı Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi İstanbul Yeni Havalimanı’nın yatırımını gerçekleştirmek ve 25 yıl boyunca işletmesini yapmak üzere 7 Ekim 2013 tarihinde kurulmuştu. İstanbul Grand Airport'dan (İGA) yapılan açıklamada 3. Havalimanında görevlendirilmek üzere kadın ve erkek güvenlik görevlisi alımı yapılacaktır. İşte İGA'nın güvenlik görevlisi alım ilanı:

THY iş başvurusu şartları

5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip,

Tercihen Sivil Havacılık (SHT 17.2) Sertifikası olan,

Tercihen 35 yaşını geçmemiş,Boy kilo orantısı,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış

Diksiyonu düzgün

Sözlü iletişim kabiliyeti yüksek,

Vardiya sistemine ayak uydurabilen

THY A.O. Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayı Arıyor

Genel Özellikler

T.C. vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak,

En az önlisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak,

01.01.1989 tarihinden sonra doğmuş olmak,

Boy uzunluğunun 157 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmaması ve beden-kitle endeksine (20-30 aralığında) uygun olmak,

Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek,

Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak,

Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak,

Daha önce THY A.O. ve THY A.O.‘ nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmış olmamak.

Yabancı Dil (İngilizce) Şartı

Başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek,

TOEFL (IBT) : 60 (speaking : min.18)

IELTS (Genel veya Akademik) : 6 (speaking : min.6)

En az lisans düzeyinde mezun olarak ilana başvuran ve dil belgesini başvuru aşamasında temin edemeyen adaylara, THY A.O tarafından yapılacak dil sınavında başarılı olmaları koşuluyla, Kurul mülakatı süreci öncesine kadar dil belgesini tamamlamaları için süre tanınacaktır. Önlisans mezunu olarak sürece başvuruda bulunan adayların dil belgelerini başvuru esnasında beyan etmeleri gerekmektedir. Önlisans mezunu adaylara dil belgesini tamamlamaları için ek süre tanınmayacaktır.

Sağlık Şartı

Sağlık koşulları ile ilgili detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Başvuru Şekli ve İzlenecek Yol:

Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, ilana internet üzerinden başvurmaları gerekmektedir. İnternet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir.

Hâlihazırda dil belgesi bulunan adaylar DLR-1 sınavına davet edilecektir. Dil belgesi bulunmayan en az lisans derecesinde mezun adaylar THY A.O tarafından gerçekleştirilecek İngilizce sınavına davet edilecektir. Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir.

En az lisans derecesinde mezun olabilecek adaylar mezuniyetlerine 3 ay kala üniversitelerinden alacakları resmi yazı ile ilana başvuruda bulunabilecektir. Adayların diplomalarını mülakat aşamasına kadar ibraz etmeleri gerekecektir.

Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi akabinde istihdam süreci tamamlanacaktır.

İlan 29.08.2019 tarihi saat 15.00’a kadar yayında kalacaktır.

Yetiştirilmek Üzere II.Pilot Aday Adayı Değerlendirme Süreçleri:

İngilizce Sınavı (Dil belgesini başvuru aşamasında beyan edemeyen en az lisans düzeyinde mezun adaylar katılacaktır)

DLR-1 Testi (Teknik Yeterliliklerin Değerlendirilmesi)

CRM Değerlendirmesi (Kişilik Özellikleri ve Yetkinliklerin Değerlendirilmesi)

Kurul Mülakatı, Evrak Kontrolü ve Boy-Kilo Ölçümü

Sağlık Kontrolü (Uçuşa Elverişlilik)

Güncel süreç akışı;

İngilizce Sınavı (Dil belgesini başvuru aşamasında beyan edemeyen adaylar katılacaktır)

Aday, ilana başvuru gerçekleştirdiği tarihten itibaren yaklaşık 15 gün sonra sınava davet edilir.

DLR-1 Testi (Teknik Yeterliliklerin Değerlendirilmesi)

İngilizce sürecini başarıyla tamamlayan aday yaklaşık 1 ay içerisinde DLR-1 testine planlanır.

CRM Değerlendirmesi (Kişilik Özellikleri ve Yetkinliklerin Değerlendirilmesi)

DLR-1 sürecini başarıyla tamamlayan aday yaklaşık 2 ay içerisinde CRM değerlendirmesine planlanır.

Kurul Mülakatı, Evrak Kontrolü ve Boy-Kilo ölçümü

CRM değerlendirmesini başarıyla tamamlayan aday yaklaşık 1 ay içerisinde kurul mülakatına planlanır.

Sağlık Kontrolü (Uçuşa Elverişlilik)

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