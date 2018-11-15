İstanbul Havalimanı için ‘promosyonlu bilet’ sürecek

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı’ndan sefer yapan uçaklar için promosyonlu bilet satışlarının yıl sonuna kadar süreceğini belirterek, “Ocak 2019’da da birçok promosyonlu uçak bileti satışa sunulacak” dedi. Ekşi, İstanbul Havalimanı’ndan bugüne kadar 10 bin civarında yolcunun taşındığını, 44 bin civarında biletlenmiş yani seferi bekleyen yolcu bulunduğunu söyledi.

59 TL’ye uçma fırsatı

Promosyonlu bilet satışlarının yıl sonuna kadar devam edeceğini aktaran Ekşi, “Uçak kapasitelerimizin yüzde 50’si promosyonlu satılacak. İç hatlarda promosyonlu bilet fiyatı 59 lira. Diğer biletlerin fiyatları ise 69 lira, 79 lira diye gidiyor” ifadesini kullandı. Ekşi, İstanbul Havalimanı’nda yaptıkları incelemelerde, yolcuların memnuniyetlerini dile getirdiklerine işaret ederek, uçakların “full” çalıştığını söyledi. İnsanların düşük fiyatlı biletleri almak ve İstanbul Havalimanı’nı görmek için talepte bulunduklarına dikkati çeken Ekşi, şöyle devam etti:

2019’da da sürecek

“Biz bu kadar yoğun talep beklemiyorduk. Yolcular, İstanbul Havalimanı’nı çok sevdiler. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ulaşımı rahatlattı, işletmeci firma otoparkı ücretsiz hale getirdi. Yolcularımız iki ay içinde İstanbul Havalimanı’nı test etme imkanı bulacak. Biz de bu durumdan çok memnunuz. Bütün yolcularımızla havalimanını deneyimliyoruz. Varsa bir eksiklik firmaya bildiriyoruz ve onlar da bu eksiklikleri anında gideriyorlar.” THY’nin belli rotalarda pazarın durumuna göre promosyon fiyatlı bilet satışı gerçekleştirdiğini anımsatan Ekşi, Ocak 2019’da da çeşitli promosyonlar sunacaklarını dile getirdi.