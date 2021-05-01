İstanbul Havalimanı bedavaya geldi, garanti ödemesi yok!

‘Türkiye’nin Zafer Anıtı’ olarak nitelendirilen İstanbul Havalimanı’nda uçakların biri iniyor, diğeri kalkıyor. Havalimanında açılışından 25 Nisan’a kadar iç hatta 158 bin 932, dış hatta 419 bin 186 olmak üzere toplamda 578 bin 118 uçuş gerçekleşti. İç hatta 21 milyon 991 bin 564 ve dış hatta 60 milyon 797 bin 860 olmak üzere toplamda 82 milyon 789 bin 424 yolcu ağırlandı.

170 bini aşkın uçuş

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınında Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020’den 25 Nisan’a kadar İstanbul Havalimanı’nda iç hatta 57 bin 335, dış hatta 113 bin 482 olmak üzere toplam 170 bin 817 uçuş sayısına ulaşıldı. İç hatta 6 milyon 619 bin 567 ve dış hatta 12 milyon 852 bin 945 olmak üzere toplam 19 milyon 472 bin 512 yolcu konuk edildi.

Avrupa birincisi

Salgın koşullarına rağmen dünya çapında başarılara imza atmayı sürdüren İstanbul Havalimanı, EUROCONTROL verilerine göre bu yıl da Avrupa’nın zirvesinde yer aldı. Ayrıca ‘kıtanın en yoğun havalimanı’ unvanını korudu. İstanbul Havalimanı, bu yılın ilk 4 ayında toplamda 63 bin 64 uçuşla birinci oldu. Onu 53 bin 921 uçuşla Paris-Charles de Gaulle Havalimanı izledi. Amsterdam Schiphol Havalimanı’ndan 52 bin 532 ve Frankfurt Havalimanı’ndan 52 bin 464 uçuş gerçekleştirildi.

Hep önde

1-31 Mart tarihlerinde açıklanan uçuş sayılarına göre ise İstanbul Havalimanı, her günü lider olarak tamamladı. Havalimanı, 17 bin 407 uçuşla ilk sırada yer aldı. Paris-Charles de Gaulle Havalimanı’ndan 14 bin 186, Frankfurt Havalimanı’ndan 13 bin 708, Amsterdam Havalimanı’ndan 12 bin 874 ve Madrid Havalimanı’ndan 11 bin 407 uçuş yapıldı. İstanbul Havalimanı geçen yıl salgına rağmen Avrupa havalimanları yolcu sayısı sıralamasında 23.4 milyonla başı çekti. Onu 22.3 milyonla Paris-Charles de Gaulle ve 22,1 milyon yolcuyla Londra Heathrow havalimanları takip etti. Amsterdam Schiphol Havalimanı 20.9 milyonla 4’üncü, Frankfurt Havalimanı 18.8 milyonla 5’inci sıraya yerleşti. Hem hava yollarını hem de havalimanlarını kapsayan Skytrax’in araştırmasına göre ise Covid-19 güvenlik derecelendirmesi listesinde 5 yıldız alanlardan biri de İstanbul Havalimanı oldu.

Yalanlara cevap verildi

Öte yandan; Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda 2020 yılında İstanbul Havalimanı’na garanti ödemesi yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Duyuruda “İstanbul Havalimanı’na 2020 yılında hiçbir garanti ödemesi yapılmamıştır. Karalanmaya çalışılan havalimanı EUROCONTROL tarafından salgın döneminde Avrupa’nın en yoğun havalimanı olarak ilan edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.