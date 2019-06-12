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İstanbul Havalimanı bayramda 1 milyon 776 bin yolcu ağırladı

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Havalimanı'nın Ramazan Bayramı tatilinde 1 milyon 776 bin 965 yolcuyu ağırladığını duyurdu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:58
İstanbul Havalimanı bayramda 1 milyon 776 bin yolcu ağırladı

İstanbul Havalimanı, Ramazan Bayramı tatilinde 12 bin 204 uçuşta, 1 milyon 776 bin 965 yolcuyu ağırladı. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bayram tatilinde İstanbul Havalimanı’ndaki yolcu ve uçuş sayılarını duyurdu. Samsunlu, “31 Mayıs-9 Haziran tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı döneminde; 12 bin 204 uçuşta, 1 milyon 776 bin 965 yolcumuzu ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gelecek bayramlarda da daha fazla yolcumuzla bayram sevincini yaşamayı dört gözle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Samsunlu, İstanbul Havalimanı’nda, söz konusu dönemde 6 bin 121’i gelen, 6 bin 83’ü giden olmak üzere 12 bin 204 uçuşta, 898 bin 721’i gelen, 878 bin 244’ü giden olmak üzere toplam 1 milyon 776 bin 965 yolcunun seyahat ettiğine dair tabloyu paylaştı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:58
  1. İstanbul Havalimanı
  2. Ramazan Bayramı tatili
  3. Ramazan Bayramı
  4. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu

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