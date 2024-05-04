  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Almanya’nın Fetö’cü Erk’i neden beslediği ortaya çıktı! Haber yapmamı iki birim özellikle istiyor biri; Alman İçişleri Bakanlığı diğeri de…

Nisan ayı ihracat rakamları açıklandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yeni tasarruf tedbirleri açıklandı

Akaryakıta çifte indirim geliyor! EPDK yeni karar almıştı

Sarıgül'den çarpıcı açıklamalar! Bu görüşme onun isteği ile oldu

Rusya ve Çin'e karşı geliştirdiler! ABD'nin sır gibi sakladığı proje

7 tanesini daha aldılar! Gezicilerin ‘Koç’u büyümeye doymuyor

Sırrını Türk mühendisler keşfetti! Dünyada sadece 5 ülke yapabiliyor

Aylar sonra bir ilk! Otomotiv pazarında ibre tersine döndü

Viyana’da icat edildi Adı 'Mekanik Türk!' Sırrını kimse çözemedi, Avrupa'yı kasıp kavurdu
Ekonomi İstanbul Havalimanı 22-28 Nisan’da Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu
Ekonomi

İstanbul Havalimanı 22-28 Nisan’da Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-04 17:18:00 -
İstanbul Havalimanı 22-28 Nisan’da Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 22-28 Nisan arasında günlük ortalama 1421 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) 22-28 Nisan dönemine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı. Rapora göre, İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama 1421 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı’nı günlük 1379 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1318 uçuşla Londra Heathrow, 1258 uçuşla Frankfurt ve 1216 uçuşla Paris Charles de Gaulle havalimanları izledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23