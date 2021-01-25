İstanbul hava durumu | İstanbul’da kar yağışı var mı? Meteoroloji İstanbul hava durumu
Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporunda İstanbul başta olmak üzere çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi. İstanbul’da hafta sonu güneşli bir havaya uyanan İstanbulluları haftanın ilk günü yağışlı bir hava karşıladı. Peki İstanbul’da hava nasıl olacak? İstanbul’da kar yağışı var mı? İşte Meteoroloji İstanbul hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika hava durumu raporunda çok sayıda kent için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi. Bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısında sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporunda salı gününden sonra sıcaklıkların düşeceği ve Trakya, Marmara'nın batısı ve güneyinde kar yağışı beklendiği duyuruldu. İstanbul'da da çarşamba ve perşembe günü karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İstanbul hava durumu bugün Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı.
Meteoroloji İstanbul hava durumu