İstanbul hava durumu | İstanbul’da kar yağışı var mı? Meteoroloji İstanbul hava durumu

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu raporunda İstanbul başta olmak üzere çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi. İstanbul’da hafta sonu güneşli bir havaya uyanan İstanbulluları haftanın ilk günü yağışlı bir hava karşıladı. Peki İstanbul’da hava nasıl olacak? İstanbul’da kar yağışı var mı? İşte Meteoroloji İstanbul hava durumu.