İstanbul’da uzun süre mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ve pandemi sebebiyle artan su tüketimi barajların alarm vermesine yol açtı. İstanbul’da baraj doluluk oranı ocak ayı başında yüzde 19,16 olarak ölçüldü. Önce yağmur ardından da kar yağışı barajlarda ortalamayı yüzde 30’la çıkardı. İstanbullular hem barajların dolması hem de kar yağışının keyfini yaşamak için sık sık hava durumunu araştırıyor. Peki, kar yağacak mı?

İstanbul hava durumu! İstanbul kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu geceden itibaren Kıyı Ege'den başlayarak yarın Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'de güneyden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 kilometre/saat, yüksek kesimlerde 90-120 kilometre/saat) öngörülüyor.

Yarın akşam Kıyı Ege'den başlayarak zamanla diğer bölgelerde de fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların, soba ve bacalardan kaynaklanabilecek karbonmonoksit zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

İstanbul’da hafta içi karla karışık yağmur bekleniyor.

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