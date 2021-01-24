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Yaşam İstanbul hava durumu! İstanbul kar yağacak mı?
Yaşam

İstanbul hava durumu! İstanbul kar yağacak mı?

Kar ne zaman yağar? İstanbul geçtiğimiz hafta kısa süreli de olsa kar hasretine nokta koydu. Yağan kar barajları da olumlu etkiledi. Vatandaşlar İstanbul’a yine kar yağıp yağmayacağını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul’da hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu | Kar ne zaman yağar?

Yeniakit Publisher
2021-01-24 22:34:00 -
İstanbul hava durumu! İstanbul kar yağacak mı?

İstanbul’da uzun süre mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ve pandemi sebebiyle artan su tüketimi barajların alarm vermesine yol açtı. İstanbul’da baraj doluluk oranı ocak ayı başında yüzde 19,16 olarak ölçüldü. Önce yağmur ardından da kar yağışı barajlarda ortalamayı yüzde 30’la çıkardı. İstanbullular hem barajların dolması hem de kar yağışının keyfini yaşamak için sık sık hava durumunu araştırıyor. Peki, kar yağacak mı?

İstanbul hava durumu! İstanbul kar yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bu geceden itibaren Kıyı Ege'den başlayarak yarın Ege, Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'de güneyden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 kilometre/saat, yüksek kesimlerde 90-120 kilometre/saat) öngörülüyor.

Yarın akşam Kıyı Ege'den başlayarak zamanla diğer bölgelerde de fırtınanın etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Vatandaşların, soba ve bacalardan kaynaklanabilecek karbonmonoksit zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

İstanbul’da hafta içi karla karışık yağmur bekleniyor.

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