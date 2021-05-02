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Yaşam İstanbul hava durumu | İstanbul hava nasıl olacak?
Yaşam

İstanbul hava durumu | İstanbul hava nasıl olacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye’de 17 günlük kapanma yaşanıyor. Sokağa çıkma muafiyeti bulunmayanlar ise balkonlarında, terasların da ya da bahçelerinde vakit geçiriyor. Pek çok kişi İstanbul’da havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, havalar sıcak mı devam edecek? Hava nasıl olacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-02 10:57:00 -
İstanbul hava durumu | İstanbul hava nasıl olacak?

Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde tam kapanma uygulanıyor. Vatandaşlar bu hafta İstanbul’da havanın nasıl olacağını merak ediyor. Peki, İstanbul’da hava nasıl olur?

İstanbul hava durumu | İstanbul hava nasıl olacak?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi’nde parçalı bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı bölgede, rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

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