İstanbul hava durumu | İstanbul hava nasıl olacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye’de 17 günlük kapanma yaşanıyor. Sokağa çıkma muafiyeti bulunmayanlar ise balkonlarında, terasların da ya da bahçelerinde vakit geçiriyor. Pek çok kişi İstanbul’da havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, havalar sıcak mı devam edecek? Hava nasıl olacak?