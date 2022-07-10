İstanbul hava durumu? Bugün hava nasıl olacak? 10 Temmuz 2022 Pazar Meteoroloji hava durumu:
Son dakika hava durumu bilgileri: Meteoroloji ve AFAD'ın uyarıda bulunduğu İstanbul'da yağış etkisini şiddetli bir şekilde gösterdi. Esenyurt’ta gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sabaha kadar devam etti. yağış sonrası Esenyurt’ta sel oluştu. Bazı binaların bodrum katlarına su bastı. Bayramın ikinci günü için plan yapanlar ise bugün havanın nasıl olacağını soruyor. Peki bugün İstanbul’da hava nasıl olacak? Yağmur ne zamana kadar yağacak?
Meteoroloji ve AFAD'dan peş peşe gelen uyarıların ardından İstanbul'da akşam saatlerinde aralıklı olarak başlayan sağanak, gece saatlerinde şiddetini artırarak Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Sarıyer, Şile, Beşiktaş, Kağıthane, Şişli, Zeytinburnu, Bağcılar ve Fatih ilçesinde etkisini gösterdi.
Yağışa yakalananlar, yağmurdan korunmak için otobüs duraklarına ve iş yerlerine sığındı.
Sağanak nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu çıkışı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile bazı ara yollarda trafik yoğunluğu oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, Marmara bölgesi için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunmuştu.
Yağışa yakalananlar, yağmurdan korunmak için otobüs duraklarına ve iş yerlerine sığındı.
Bugün hava nasıl olacak?
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 27
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 29
İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
Erzurum: Parçalı bulutlu 32
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39