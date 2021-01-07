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Yaşam İstanbul güncel su kesintileri | İstanbul sular ne zaman gelecek?
Yaşam

İstanbul güncel su kesintileri | İstanbul sular ne zaman gelecek?

İstanbul hangi ilçelerde su kesintisi var? | Beklenen yağışların gerçekleşmemi ve pandeminin etkisiyle su tüketimin artması sebebiyle İstanbul’daki barajların doluluk oranı düştü. Vatandaşlar önümüzdeki aylarda su kesintilerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini düşünürken günlük su kesintilerini de kontrol ediyor. Peki, İstanbul güncel su kesintisi var mı? | Avcılar sular ne zaman gelecek? | Esenyurt sular ne zaman kesilecek? İstanbul planlı kesintiler

Yeniakit Publisher
2021-01-07 14:04:00 -
İstanbul güncel su kesintileri | İstanbul sular ne zaman gelecek?

İstanbul su kesintileri listesi | 5 Ocak Salı akşamı 21.00 ile 7 Ocak Perşembe saat 03.00 saatleri arasında altı ilçedeki pek çok mahalleye 30 saat su verilmedi. Vatandaşlar güncel kesintilerin olup olmadığını merak ediyor. Fatih sular ne zaman gelecek?

İstanbul güncel su kesintileri | İstanbul sular ne zaman gelecek?

İstanbul’da planlı ve arıza sebepli kesintiler yaşanabiliyor. Planlı kesitliler günler öncesinde haber veriliyor. Arıza kaynaklı kesintilere ise süratle müdahale ediliyor. Güncel su kesintileri hakkında bilgiyi İSKİ web sitesinden ya da ALO 185’ten öğrenmeniz mümkün.

 

İSKİ ARIZA VE PLANLI KESİNTİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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