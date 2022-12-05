İstanbul Gedik Üniversitesi, Şişli’deki mağazalarını satıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; satışa konu iki adet gayrimenkul ayrı ayrı satışa sunulacak. Tekliflerin sunulacağı adres: İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü; Cumhuriyet Mahallesi, İlkbahar Sok. A- Blok No:1, 34876 Kartal-İstanbul

İstekliler gayrimenkullerden herhangi bir tanesi için fiyat verebilecekleri gibi, her ikisi için de ayrı ayrı fiyat verebilirler. Teklifler Türk Lirası olarak verilecektir. Ödemelerde Türk Lirası kullanılacaktır.

İhalenin yapılacağı adres: İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü; Cumhuriyet Mahallesi, İlkbahar Sok. A- Blok No:1, 34876 Kartal-İstanbul

Tekliflerin verileceği tarih ve saat: İstekliler dökümanda bildirilen ihale tarihi ve saatinden 20 dakika öncesine kadar tekliflerini yukarıda belirtilen adrese verebileceklerdir.

İhalenin yapılacağı Tarih ve Saat: 12.12.2022 – 11:00

Gayrimenkul Satış Bedeli:

a) Kısım – 1 (28845 Yevmiye No, 53 Cilt No, 5198 Sayfa No’ lu 80 m² Mağaza) için: En az 2.150.000,00 TL

b) Kısım – 2 (28845 Yevmiye No, 68 Cilt No, 6733 Sayfa No’ lu 478 m² Mağaza) için: En az 11.000.000,00 TL

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