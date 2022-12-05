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Ekonomi İstanbul Gedik Üniversitesi, Şişli’deki mağazalarını satıyor
Ekonomi

İstanbul Gedik Üniversitesi, Şişli’deki mağazalarını satıyor

İstanbul Gedik Üniversitesi, Kaptanpaşa Şişli İstanbul’da (Perpa Ticaret Merkezi) bulunan iki adet gayrimenkulünün satışı için ihaleye çıkıyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 13:31:00 -
İstanbul Gedik Üniversitesi, Şişli’deki mağazalarını satıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; satışa konu iki adet gayrimenkul ayrı ayrı satışa sunulacak. Tekliflerin sunulacağı adres: İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü; Cumhuriyet Mahallesi, İlkbahar Sok. A- Blok No:1, 34876 Kartal-İstanbul

İstekliler gayrimenkullerden herhangi bir tanesi için fiyat verebilecekleri gibi, her ikisi için de ayrı ayrı fiyat verebilirler. Teklifler Türk Lirası olarak verilecektir. Ödemelerde Türk Lirası kullanılacaktır.

İhalenin yapılacağı adres: İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü; Cumhuriyet Mahallesi, İlkbahar Sok. A- Blok No:1, 34876 Kartal-İstanbul

Tekliflerin verileceği tarih ve saat: İstekliler dökümanda bildirilen ihale tarihi ve saatinden 20 dakika öncesine kadar tekliflerini yukarıda belirtilen adrese verebileceklerdir.

İhalenin yapılacağı Tarih ve Saat: 12.12.2022 – 11:00

Gayrimenkul Satış Bedeli:

a) Kısım – 1 (28845 Yevmiye No, 53 Cilt No, 5198 Sayfa No’ lu 80 m² Mağaza) için: En az 2.150.000,00 TL

b) Kısım – 2 (28845 Yevmiye No, 68 Cilt No, 6733 Sayfa No’ lu 478 m² Mağaza) için: En az 11.000.000,00 TL

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