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Ekonomi İstanbul Gedik Üniversitesi personel alımı yapacak
Ekonomi

İstanbul Gedik Üniversitesi personel alımı yapacak

İstanbul Gedik Üniversitesi, araştırma görevlisi öğretim görevlisi kadrolarına alım yapacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 14:43:00 -
İstanbul Gedik Üniversitesi personel alımı yapacak

İstanbul Gedik Üniversitesi, çeşitli birimlerde istihdam edecek yeni personel alımları gerçekleştirecek. Basın İlan Portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre İstanbul Gedik Üniversitesi 2 araştırma görevlisi ve 3 öğretim üyesi olmak üzere toplamda 5 kişilik personel alacak. İlana son başvuru tarihi olarak da 13 Mayıs 2022 olarak açıklandı.

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