İstanbul Gedik Üniversitesi personel alımı yapacak
İstanbul Gedik Üniversitesi, araştırma görevlisi öğretim görevlisi kadrolarına alım yapacak.
İstanbul Gedik Üniversitesi, çeşitli birimlerde istihdam edecek yeni personel alımları gerçekleştirecek. Basın İlan Portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre İstanbul Gedik Üniversitesi 2 araştırma görevlisi ve 3 öğretim üyesi olmak üzere toplamda 5 kişilik personel alacak. İlana son başvuru tarihi olarak da 13 Mayıs 2022 olarak açıklandı.
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