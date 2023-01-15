  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bayraktar Kızılelma'ya tarihi görev! Erdoğan ilk kez açıkladı: Dikkat çeken F-16 detayı

Türkiye iyi ki bunları almamış diyeceksiniz! F-35'ler ABD'nin başına resmen bela oldu

Son anket sonuçları açıklandı... Başkan Erdoğan açık ara fark attı

Tarihi anlaşma tamam! İran siparişi verilen Rus yapımı Su-35'lerin teslim tarihi resmen açıklandı

Seçim öncesi düğmeye mi basıldı? İstanbul'da çete savaşları! Bir günde iki olay

Yepyeni liste yayınlandı Tarım Kredi'de özel indirimler

Var mı anlayan, bilen ve izah eden? Altılı masanın motor yakan söylemleri

80 bin İsrailli gösterici Siyonist Netanyahu hükümetini protesto etti

Kılıçdaroğlu'ndan CHP'nin kanalı Halk TV'ye ayar! O sözler şok etti

Çin’deki sorunlar Türkiye için fırsat oldu! Dikkat çeken ayrıntı: Cumhuriyet tarihinde müthiş performans!
Ekonomi İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Ekonomi

İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

İstanbul Gedik Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 13:27:00 -
İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; başvurular 25.01.2023 tarihine kadar kabul edilecek.

Adayların;

1. Özgeçmiş(YÖK Formatında)

2. Nüfus Cüzdan Sureti

3. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma onaylı fotokopileri (Profesör ve Doçent adaylar için Doçentlik Belgesi) ile yurtdışından alınmış Diploma, unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan başvuru dosyalarını Profesör ve Doçent adaylar Rektörlüğe, Dr. Öğretim Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (11.01.2023-

25.01.2023) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Prof. Dr. Öğretim Üyeleri için 6 takım CD/USB, 1 adet Hard Copy, Doçent ve Dr. Öğretim Üyeleri için

4 takım, 1 adet Hard Copy-3 adet CD/USB olacak şekilde)

4. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

5. Gedik Üniversitesi web sitesinde bulunan (https://www.gedik.edu.tr/hakkimizda/idari-birimler/personel-daire-baskanligi/kvkk-aydinlatmametinleri) aşağıdaki metinlerin doldurulmuş ve imzalanmış hali.

a. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Aydınlatma Metni”

b. “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan “Çalışan Adayı Açık Rıza Metni”

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gizli saklı tarifler: İncir yaprağından görülmemiş duyulmamış tarif, faydaları ve sır gibi saklanan o yöntem
Kadın - Aile

Gizli saklı tarifler: İncir yaprağından görülmemiş duyulmamış tarif, faydaları ve sır gibi saklanan o yöntem

İncirin faydası saymakla bitmez. Fakat incirin yaprağının kullanılarak oldukça şifalı ve lezzetli bir çay tarifi hazırlayabilirsiniz. İncir ..
Tarihi doğal gaz keşfi iştahlarını kabarttı! Dünya devinin teklifine Türkiye'den ret cevabı
Ekonomi

Tarihi doğal gaz keşfi iştahlarını kabarttı! Dünya devinin teklifine Türkiye'den ret cevabı

Dünya enerji devi, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervi için Türkiye'ye teklifte bulundu. Şirketin mevcut keşfin piyasa değerinin yarıs..
Türkiye iyi ki bunları almamış diyeceksiniz! F-35'ler ABD'nin başına resmen bela oldu
Dünya

Türkiye iyi ki bunları almamış diyeceksiniz! F-35'ler ABD'nin başına resmen bela oldu

ABD'nin F-35 ile problemleri bitmek bilmiyor. Maliyet artışları ve sürekli çıkan sorunlar yüzünden F-35 üretimi aksıyor. Program için harcan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23