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Ekonomi İstanbul Gedik Üniversitesi 38 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İstanbul Gedik Üniversitesi 38 öğretim üyesi alacak

İstanbul Gedik Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ilanla duyurduğu açık kadrolara öğretim elemanları alacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 14:08:00 -
İstanbul Gedik Üniversitesi 38 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Prof. Dr., Doç. Dr., Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvurmak isteyen adayların belirtilen şartları taşımaları gerekiyor.

Adayların;

1. Özgeçmiş(YÖK Formatında)

2. 2 Adet Fotoğraf

3. Nüfus Cüzdan Sureti

  1. Lisans,  Yüksek  Lisans  ve  Doktora  Diploma  onaylı  fotokopileri(Profesör  ve  Doçent  adaylar  için  Doçentlik  Belgesi)  ile  yurtdışından  alınmış Diploma,  unvan  var  ise  denklik  belgelerinin  eklenmiş  olduğu  bir dilekçe  ile  birlikte  başlıca  araştırma  eserleri,  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarından  oluşan başvuru dosyalarını Profesör ve Doçent adaylar Rektörlüğe, Dr. Öğretim Üyeleri ise ilgili fakülteye ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (03.05.2021- 17.05.2021)  şahsen  teslim etmeleri  gerekmektedir.  (Profesörler  için  6  takım,  1  adet  Hard  Copy-5  adet  CD/USB  olacak  şekilde,  Doçent  ve  Dr.  Öğretim Üyeleri için 4 takım, 1 adet Hard Copy-3 adet CD/USB olacak şekilde)

5. Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Son başvuru tarihi 10.05.2021’dir.

İlanlar ile ilgili tüm bilgiler, başvuru koşulları ve başvuru belgesi Üniversitemizin http://www.gedik.edu.tr adresinde yer almaktadır.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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