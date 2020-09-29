İstanbul Fatih'te korkutan patlama

İstanbul Fatih'teki Balat Manyasizade Caddesi'nde bulunan parfümeri dükkanında patlama meydana geldi.

Patlamanın olduğu sırada dükkanda bulunan bir çalışan hafif şekilde yaralanırken çevredeki vatandaşlar dükkanda çıkan yangını söndürmek için seferber oldu.

İddiaya göre; bu esnada ikinci defa meydana gelen ufak çaplı patlamada yardıma koşan Muammer Şen isimli esnaf hafif şekilde yaralandı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin soruşturma başlattığı olayda yaralanan Muammer Şen oğlu Furkan Şen, yaptığı açıklamada "Olay içeride çalışırlarken patlama meydana geliyor. Babam buradan yangın söndürme tüpünü alıyor. Yangını söndürürken de içeride ikinci bir patlama meydana geliyor. Camlar babama geliyor. Babam eğiliyor yüzüne camlar gelmiyor ancak kollarına geliyor. Şuan hastanede dikiş atılıyor. Sağlık durumu iyi." ifadelerini kullandı.