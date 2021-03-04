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Yaşam İstanbul Fatih ilçesi zemini sağlam mı? Fatih deprem riski olan bina sayısı
Yaşam

İstanbul Fatih ilçesi zemini sağlam mı? Fatih deprem riski olan bina sayısı

Fatih'de kaç tane hasarlı bina var? Fatih ağır hasarlı bina sayısı kaç? İstanbul depreminde ağır hasar tespit çalışmalarında en riskli olan ilçe ve semtler tespit edildi. Fatih ilçesinde oturan vatandaşlar "İstanbul Fatih ilçesi zemini sağlam mı? Fatih deprem riski olan bina sayısı"nı merak etmekte. İşte İstanbul Fatih ilçesi deprem risk durumu

Yeniakit Publisher
2021-03-04 22:26:00 -
İstanbul Fatih ilçesi zemini sağlam mı? Fatih deprem riski olan bina sayısı

İstanbul Fatih deprem riski var mı? Fatih ilçesinin zemini sağlam mı? Beklenen İstanbul depremi ile yapılan araştırmada endişe veren sonuçlar ortaya çıktı. İstanbul'da olası 7,5 ve üzeri görülecek olan bir deprem pek çok binanın ağır hasar almasına neden olacak. Çok ağır ve ağır hasar alması beklenen binalarda 174 bin 296 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Fatih de İstanbul'un en riskli bölgelerinden biri.

İstanbul Fatih ilçesi zemini sağlam mı?

İstanbul Fatih ilçesi olası bir İstanbul depreminde en çok hasar alması beklenen ilçe. Çok ağır hasar alması beklenen binaların en yoğun bulunduğu ilçeler 2 bin 83 adetle Fatihte bulunuyor. 1.240 ile Küçükçekmece, 796 ile Bağcılar ve Bahçelievler olurken, Büyükçekmece'de 6 bin 622, Fatih'te 3 bin 496, Küçükçekmece'de 2 bin 616 adet binanın ağır hasar alması bekleniyor.

 

 

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