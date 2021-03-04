İstanbul Fatih ilçesi zemini sağlam mı? Fatih deprem riski olan bina sayısı

İstanbul Fatih deprem riski var mı? Fatih ilçesinin zemini sağlam mı? Beklenen İstanbul depremi ile yapılan araştırmada endişe veren sonuçlar ortaya çıktı. İstanbul'da olası 7,5 ve üzeri görülecek olan bir deprem pek çok binanın ağır hasar almasına neden olacak. Çok ağır ve ağır hasar alması beklenen binalarda 174 bin 296 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Fatih de İstanbul'un en riskli bölgelerinden biri.

İstanbul Fatih ilçesi zemini sağlam mı?

İstanbul Fatih ilçesi olası bir İstanbul depreminde en çok hasar alması beklenen ilçe. Çok ağır hasar alması beklenen binaların en yoğun bulunduğu ilçeler 2 bin 83 adetle Fatihte bulunuyor. 1.240 ile Küçükçekmece, 796 ile Bağcılar ve Bahçelievler olurken, Büyükçekmece'de 6 bin 622, Fatih'te 3 bin 496, Küçükçekmece'de 2 bin 616 adet binanın ağır hasar alması bekleniyor.