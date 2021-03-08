İstanbul Eyüpsultan'da yangın! Dumanlar gökyüzünü sardı
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bulunan üç katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi Çiçekli Sokak üzerinde yer alan metruk bir binada heniz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Binadan yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.