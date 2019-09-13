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İstanbul, dünyanın en fazla gözetlenen 50 şehri arasında

B2Press, dünya genelinde kameralarla takip edilen şehirleri, bu şehirlerin güvenlik ve suç oranlarını inceledi.

13 Eylül 2019 Cuma 11:43
İstanbul, dünyanın en fazla gözetlenen 50 şehri arasında

B2Press, dünya genelinde kameralarla takip edilen şehirleri, bu şehirlerin güvenlik ve suç oranlarını inceledi. Çin, insanların en fazla izlendiği ilk 10 şehirden sekizine ev sahipliği yaparken, İstanbul dünyanın en fazla gözetlenen 25’inci şehri olarak listede yer aldı.


Teknolojinin günlük hayatta kullanımına dair verilere yer veren Comparitech web sitesinin araştırmalarını inceleyen Online PR ajansı B2Press, ‘kapalı devre televizyon’ (CCTV) gözetimi olarak adlandırılan kamera sistemleriyle takip edilen şehirleri inceledi. Dünyanın en fazla gözetlenen şehirleri listesinde ilk sırada yer alan Çin’e bağlı Chongqing’de her bin kişiye 168 kamera düşerken, ilk onda Çin’den 8 şehir yer aldı. Her bin kişi başına 68,4 kameranın düştüğü Londra ve 15,6 kameranın düştüğü Atlanta ise dünyanın en çok gözetlenen ilk 10 şehri arasında yer alan diğer iki şehir oldu. Araştırmada ayrıca suç ve güvenlik endeksleriyle kamera sayıları karşılaştırıldı ve kamera sayısının artmasıyla güvenlik arasında güçlü bir bağ olmadığı belirtildi.


İstanbul’da her bin kişiye 7,15 kamera düşüyor


120 şehrin sıralandığı araştırmada, öncelikli olarak kamu güvenliği ve güvenlik güçleri gibi devlet kurumları tarafından kullanılan kameralara odaklanıldı. Çin’in yanı sıra ABD, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya ve Hindistan’ın kamera sayısının fazla olduğu şehirleri barındırdığı tespit edildi. Listenin 25. sırasında yer alan İstanbul’da ise bin kişi başına düşen kamera sayısı 7,15 olarak açıklandı.


2022’de Çin’de her iki kişiye bir kamera düşecek


Artan nüfusla birlikte şehir yönetimleri kameraları güvenlik amacının yanı sıra trafik kontrolü ve yol durumunun izlenmesi gibi birçok amaç için de kullanıyor. Kimi uzmanlar kamerayla izlenmenin toplumu daha güvenli hale getirebileceğini düşünürken, uzmanların bir kısmı ise bunu mahremiyete ve insan haklarına karşı bir engel olarak görüyor. Hangi tarafta olunursa olunsun gerçek şu ki: Kameralarla gözetim dünya çapında artış gösteriyor. 2022 yılına kadar Çin’de her iki kişiye bir kamera düşeceği öngörülüyor.


Kamera sayısının fazla olması suç oranını azaltıyor mu?


B2Press, Numbeo tarafından raporlanan ve Comparitech ziyaretçilerinin anketlerine dayanan şehirlerin suç ve güvenlik endekslerini kamera sayılarıyla da karşılaştırdı. İncelemeye göre kamera sayısının artması ve güvenlik arasında güçlü bir bağ olmadığı ortaya çıktı. Londra kamera sayısı bakımından ilk ona girmesine karşın 100 üzerinden değerlendirilen suç indeksinde aldığı 47,54’lük değerle dünyanın en güvenli 245.ülkesi olarak yer aldı. İstanbul ise kamera sayısı bakımından 25. sırada yer almasına rağmen, 52,41’lik güvenlik indeksi puanıyla 218.sırada yer aldı.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:43
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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