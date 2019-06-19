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İstanbul dünyada birinci sırada! 2 kat daha artacak

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği'nin (UITP) verilerine göre, 17 farklı raylı sistem inşaatının devam ettiği dünyanın önemli metropollerinden mega kent İstanbul, "aynı anda en fazla raylı sistem inşaatının devam ettiği şehirler" sıralamasında dünyada birinci sırada yer aldı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:28
İstanbul dünyada birinci sırada! 2 kat daha artacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un dört bir yanında metro, tramvay, füniküler olmak üzere 17 farklı raylı sistem hattında çalışmalar sürüyor.

Toplam 221,7 kilometre uzunluğa sahip bu hatlardan 13'ü İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 4'ü ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılıyor. Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği'nin (UITP) verilerine göre bu özelliğiyle İstanbul, aynı anda en fazla raylı sistem hattının yapıldığı şehirler sıralamasında dünyada birinci sırada yer alıyor.

Yapımı devam eden hatlar tamamlandığında İstanbul'daki raylı sistem hat uzunluğu 2 kat artarak toplam 454 kilometreye çıkacak. İstanbullu, metroyla her yere ulaşacak.

İstanbul genelinde 1994 yılına kadar raylı sistem hat uzunluğu toplam 28,05 kilometreydi. Son 25 yılda İstanbul Büyükşehir Belediyesine kazandırılan vizyon ve hizmet anlayışıyla raylı sistem hat uzunluğu toplam 233,05 kilometreye çıkarıldı.

Her gün milyonlarca İstanbullu'ya hizmet veren raylı sistem hatlarının daha da yaygınlaştırılması için şehrin dört bir yanında aynı anda 17 farklı hatta çalışmalar aralıksız sürüyor.

Yapımı devam eden en fazla raylı sistem projesi İstanbul'da dünyada toplu taşımacılık sektörünün en seçkin kuruluşlarından biri olan UITP, dünya genelinde toplu taşımacılığa dair tüm çalışmaları yakından takip edip, kayıt altına alıyor.

UITP'nin verilerine göre dünya genelinde yapımı devam eden raylı sistem hatları incelendi. Buna göre, 17 farklı raylı sistem inşaatının devam ettiği İstanbul'un, "aynı anda en fazla raylı sistem inşaatının devam ettiği şehirler" sıralamasında dünyada birinci sırada olduğu tespit edildi.

Dünya genelinde en fazla raylı sistem inşaatının devam ettiği ilk 5 şehir şöyle:

  1. Türkiye             İstanbul        17 proje               221,7 km
  2. Çin                   Hangzhou      8 proje                234,3 km
  3. S. Arabistan    Riyad             5 proje                146,3 km
  4. Hindistan         Kolkata          5 proje                  87,1 km
  5. G. Kore            Seul               5 proje                  61,9 km

İstanbul'un dört bir yanında 17 farklı raylı sistem hattında çalışmalar eş zamanlı olarak devam ediyor.

Metro, tramvay ve füniküler sistemlerinin yer aldığı hatlar, toplam 221,7 kilometre uzunluğa sahip.

Bu hatlardan 13'ü İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, 4'ü ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılıyor. Faaliyette olan 233,05 kilometrelik raylı sistem hattı düşünüldüğünde yeni projelerin tamamlanmasıyla il genelinde raylı sistem uzunluğu yaklaşık 2 kat artarak 454 kilometreye çıkacak.

Böylece İstanbullulara daha hızlı, konforlu ve kesintisiz toplu ulaşım imkanı sağlanacak.

İki ayrı hatta çalışmalar bitti, test sürüşleri başladı

Yapımı devam projelerden Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı'nın inşaat, elektrik-elektromanyetik işleri, ince işçilikleri tamamlandı. Araçlar raylara indirildi. İstanbul'un ikinci sürücüsüz metrosu olacak bu hatta test sürüşlerine başlandı. Hattın, bu yıl sonunda istanbulluların hizmetine açılması planlanıyor.

Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda da inşaat, elektrik-elektromanyetik işleri, ince işçilikleri tamamlandı.

Araçlar raylara indirildi. Türkiye'nin ilk yerden enerji beslemeli katenersiz tramvay hattı olacak bu projenin de 1 yıl içerisinde hizmete alınması planlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden hatlar şöyle:

"Eminönü - Eyüpsultan - Alibeyköy tramvay hattı, Mahmutbey - Mecidiyeköy metro hattı, Mecidiyeköy - Kabataş metro hattı, Ataköy - Basın Ekspres - İkitelli metro hattı, Dudullu - Bostancı metro hattı, Rumeli Hisarüstü - Aşiyan füniküler hattı, Kaynarca - Pendik - Tuzla metro hattı, Çekmeköy - Sultanbeyli metro hattı, Ümraniye - Ataşehir - Göztepe metro hattı, Bağcılar (Kirazlı) - Küçükçekmece (Halkalı) metro hattı, Başakşehir - Kayaşehir raylı sistem hattı, Mahmutbey - Bahçeşehir - Esenyurt metro hattı, Sarıgazi - Taşdelen - Yenidoğan metro hattı."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı devam eden hatlar ise Gayrettepe - İstanbul Havalimanı metro hattı, Sabiha Gökçen Havalimanı - Kaynarca merkez metro hattı, Bakırköy (İDO) - Kirazlı metro hattı, Halkalı - Arnavutköy- İstanbul havalimanı metro hattı.

İstanbul, sürücüsüz metroda Avrupa'nın birincisi olacak

Ayrıca yapımı devam eden metro projelerinin 9'u sürücüsüz metro sistemiyle inşa ediliyor.

Bunlar; Dudullu - Bostancı metro hattı, Halkalı - Arnavutköy - İstanbul Havalimanı metro hattı, Mahmutbey - Mecidiyeköy - Kabataş metro hattı, Ümraniye - Ataşehir - Göztepe metro hattı, Sarıgazi - Taşdelen - Yenidoğan metro hattı, Çekmeköy - Sultanbeyli metro hattı, Mahmutbey - Mecidiyeköy metro hattı, Mecidiyeköy - Kabataş metro hattı, Mahmutbey - Bahçeşehir - Esenyurt metro hattı.

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu olan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe hattı da dahil edildiğinde yeni hatlarla birlikte İstanbul'da sürücüsüz metro hattı sayısı 10'a çıkacak.

Bu özelliğiyle İstanbul, sürücüsüz metro sistemlerinde Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü olacak.

Metro taşımacılığında son teknoloji olan sürücüsüz metro sistemleri dünyada en fazla ilgi gören toplu taşımacılık sistemi olarak dikkati çekiyor.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 13:28
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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