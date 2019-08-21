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İstanbul, Dünya Gastroenteroloji Kongresi'ne ev sahipliği yapacak

Türk Gastroenteroloji Derneği ve Dünya Gastroenteroloji Organizasyonu ile ortaklaşa düzenlenecek olan “Dünya Gastroenteroloji Kongresi 2019, bu yıl dünya genelinden yaklaşık 3 bin katılımcı ile İstanbul’da yapılacak

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:46
İstanbul, Dünya Gastroenteroloji Kongresi'ne ev sahipliği yapacak

İSTANBUL (AA) - Dünya Gastroenteroloji Derneği’nin (WGO) her yıl ayrı bir kıtada düzenlediği Kongre, 21-24 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak.

Kongre Düzenleme Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) ve WGO ile ortaklaşa düzenlenecek olan “Dünya Gastroenteroloji Kongresi (WCOG) 2019, dünya genelinden yaklaşık 3 bin katılımcı ile İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Kongre bu sene Türkiye'de düzenlenen tek dünya kongresi olma özelliğini de taşıyor. 4 gün boyunca yoğun olarak gerçekleştirilecek kongrenin bilimsel program başlıkları arasında, "Bağırsak Mikrobiyota ve Obezite", "Çölyak Hastalığı: Kapadokya'daki Aretaeus'tan Günümüze", "Çölyak Dışı Glüten Hassasiyeti", "İlaç-Bitki ve Diyet Takviyesi Kaynaklı Karaciğer Hasarı", "Sağlık ve Hastalıkta Mikrobiyota", "Bağışıklık ve Enflamasyonda Mikrobiyota'nın Rolü", "Şimdiden Geleceğe İleri Endoskopi Teknikleri", "Hepatobiliyer ve Pankreas Bozukluklarında Sorunlar", "Behçet hastalığı", "Zor Kolonoskopiyi Aşmak için Teknikler" yer alıyor.

Programda yer alan daha birçok önemli konu, alanında söz sahibi Türk ve yabancı bilim insanları tarafından dünyaya anlatılacak.

Dünya Gastroenteroloji Kongresi uluslararası ortak toplantısı ile ilgili tüm bilgiler ve bilimsel program, kongrenin resmi internet sitesi olan "www.wcog2019.org" adresinden takip edilebiliyor.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:46
  1. Dünya Gastroenteroloji Kongresi

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