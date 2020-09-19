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Aktüel İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Nasuh Barın yaşamını yitirdi
Aktüel

İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Nasuh Barın yaşamını yitirdi

Tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle 66 yaşında hayatını kaybeden Barın'ın cenazesi, ikindi vaktinde Bandırma Cemevi'nden kaldırılacak

Yeniakit Publisher
2020-09-19 10:30:31 -
İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından Nasuh Barın yaşamını yitirdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından yazar, kareograf ve çevirmen Nasuh Barın, tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle 66 yaşında vefat etti.

Türk balesine yıllarca hizmet etmenin yanı sıra Bektaşilik kültürü hakkında çalışmalara imza atan Barın, Sevgi Sanlı'nın "Kaygusuz Abdal" oyununun koreografisini de yapmıştı.

Bektaşi muhibbi Muammer Barın'ın oğlu olan sanatçı, Prof. Dr. Suraiya Faroqhi'nin "Anadolu'da Bektaşilik" kitabını Almanca’dan çevirmişti.

Barın'ın cenazesi, ikindi vaktinde Bandırma Cemevi'nden kaldırılacak.

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