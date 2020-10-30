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Aktüel İstanbul Devlet Opera ve Balesi, "Cumhuriyet Konseri"nde sahne aldı
Aktüel

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, "Cumhuriyet Konseri"nde sahne aldı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 14:47:40 -
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, "Cumhuriyet Konseri"nde sahne aldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yılını konserle kutladı.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre, "Cumhuriyet Konseri", 29 Ekim'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Konserlerde, Türk müziğinin evrensel düzeye ulaşması için çalışan, beş klasik batı müziği bestecisi "Türk Beşleri"nin kaleme aldığı eserlere yer verildi.

Türk Beşleri'nde yer alan Ulvi Cemal Erkin'in, Altı Halk Türküsü eserinden "Divan", Ahmet Adnan Saygun'un Yunus Emre Orotoryosu'ndan "Ağlamaktır Benim İşim", Necil Kazım Akses'in, Orhan Veli Kanık şiirini bestelediği "Anlatamıyorum", Hasan Ferit Alnar'ın "Biraz da Yürüdükçe" eserleri seslendirildi.

Sözlerini Faruk Nafız Çamlıbel ile Behçet Kemal Çağlar'ın yazdığı, bestesine Cemal Reşit Rey'in imza attığı 10. Yıl Marşı, Muammer Sun'un düzenlediği "Yaşa Mustafa Kemal Paşa" ve Cumhuriyet filmi için bestelediği "Bozkırın Sesi" eserleri, ayrıca Hüseyin Kaya'nın düzenlediği "Efem" türküsü de konserde yorumlandı.

Cemal Reşit Rey'in "Sarı Zeybek" eserine ise solist dansçı Mehmet Nuri Arkan, Ayşem Sunal Savaşkurt koreografisi ile eşlik etti. Cemal Reşit Rey'in 10. Yıl Marşı ile kapanış yapılırken konser, seyircilerin de katılımı ile coşkulu dakikalara sahne oldu.

Eserler, konserin solistleri Dilruba Bilgi, Kenan Dağaşan, Berk Dalkılıç, Evren Ekşi ve Nesrin Gönüldağ tarafından, piyanist Hüseyin Kaya eşliğinde seslendirildi. Gökhan Akyüz ve İDOB Sanat Yönetmeni Suat Arıkan'ın konuşmacı olduğu konserde, metinler Defne Arıkan ve Burçak Savaşkurt tarafından hazırlandı.

Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen yeni seyirci oturma düzeni ile güvenli bir ortamda gerçekleştirilen konser, yarın Büyükyalı Fişekhane'de gerçekleştirilecek.






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