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Aktüel İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Beethoven'ın 250. doğum yılı kutlamalarına hazırlanıyor
Aktüel

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Beethoven'ın 250. doğum yılı kutlamalarına hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-14 23:57:45 -
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Beethoven'ın 250. doğum yılı kutlamalarına hazırlanıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Ludwig van Beethoven'ın 250. doğum yılı dolayısıyla kutlamalara hazırlanıyor.

Bestecinin 250. doğum yılı nedeniyle 2020 yılı, tüm dünyada "Beethoven yılı" olarak kabul edilip eserleri seslendirilme yarışına girildi.

Adeta bir "Beethoven Çıkartması" yapacak olan İDOB, Kasım, Aralık ve Ocak ayına yayılmış kutlamalarda bestecinin liedlerinden, ikili - üçlü - dörtlülerinden oluşan oda müziğinden, senfoni ve konçertolarından örnekler verecek. Ayrıca Beethoven'ın "kardeşliği" vurgulayan tek operası "Fidelio"yu seslendirecek.

Toplamda 10 kez perdelerini Beethoven ile açıp kapatacak olan İDOB, kutlamaları Süreyya Operası Sahnesi'nde gerçekleştirecek.

İDOB'un "Beethoven Kutlamaları" takviminde konserler 12-14-17 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Operalar ise 11-15-17 Aralık (Beethoven'ın doğum günü) ve 19 Aralık tarihlerinde Fidelio operası - pandemi kuralları nedeniyle konser versiyonu - ile sanatseverlerle buluşacak. Fidelio, Ocak ayında da 3 temsil ile sahnelenmeye devam edecek.


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