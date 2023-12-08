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Gündem 'İstanbul depremi yazı tura atmak kadar yakın!'
Gündem

'İstanbul depremi yazı tura atmak kadar yakın!'

Yeniakit Publisher
2023-12-08 13:03:00 -
'İstanbul depremi yazı tura atmak kadar yakın!'

Marmara Denizi'nde yaşanan depremler, İstanbul'da büyük bir deprem ihtimalini gündeme getirdi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kente dair deprem riskinin yüzde 47 olduğunu belirtti. Görür bu durumu, "Bu inanılmaz bir oran. Neredeyse yazı tura atacaksın" diye ifade etti.

Marmara Denizi'nde yaşanan depremler, İstanbul'da büyük bir deprem ihtimalini gündeme getirdi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, kente dair deprem riskinin yüzde 47 olduğunu belirtti. Görür bu durumu, "Bu inanılmaz bir oran. Neredeyse yazı tura atacaksın" diye ifade etti.

4 Aralık Pazartesi günü Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde Bursa Mudanya açıklarında 5,1, ardından 4,5 ve 3,5 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Sarsıntılar; Bursa, İstanbul, İzmir ve Tekirdağ başta olmak üzere pek çok ilde hissedildi.

DEPREMLERİN ARDINDAN GÖZLER BÜYÜK MARMARA DEPREMİNE ÇEVRİLDİ

Bursa Mudanya merkezli depremlerin ardından gözler büyük Marmara depremine çevrildi.

İBB yetkilileri, İstanbu'da yıkılma riski olan yapılarda yaklaşık 3 miyon kişinin yaşadığını dile getiriyor.
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Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depremine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

DW Türkçe'ye konuşan yer bilimci Prof. Dr. Görür, Mudanya açıklarında gerçekleşen depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolunda gerçekleştiğini dile getirip "Büyük Marmara depremi ise aynı fay hattının kuzey kolunda bekleniyor" dedi.

DEPREM OLMA İHTİMALİ YÜZDE 47

Bu depreme ilişkin öngörülerin halen geçerli olduğunu vurgulayan Görür'e göre, İstanbul'da her an deprem olma ihtimali yüzde 47'ye çıkmış durumda.

Görür, "Bu inanılmaz bir oran. Neredeyse yazı tura atacaksın" dedi.

ADALAR FAYINA DİKKAT!

Kuzey Anadolu Fay Hattı 17 Ağustos 1999'daki Gölcük depreminde kırılmıştı. Aynı fay hattının devamı batıda İstanbul'dan geçiyor.

İstanbul, o tarihten bu yana 7 ila 7,5 büyüklüğündeki bir deprem riski altında. Görür, Marmara Bölgesi'nin Kumburgaz ve Adalar fayının deprem üreteceğini belirterek Adalar fayı kırılırsa en fazla 7, Kumburgaz fayı kırılırsa minimum 7,2, her iki fay aynı anda kırılırsa 7,5 büyüklüğünde deprem olacağını dile getirdi.

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