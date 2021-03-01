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Gündem İstanbul depremi dayanıksız semtler hangileri?
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İstanbul depremi dayanıksız semtler hangileri?

İstanbul depremi son dakika. İstanbul depremi nerede olacak? Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof.Dr. Övgün Ahmet Ercan, olası bir İstanbul depreminde en çok hasar görecek ilçeleri tek tek saydı. Ahmet Ercan, Marmara’da iki deprem beklediğini söyleyerek, bu depremlerin bir tanesi Küçükçekmece önünde 6.4 ile 6.7 büyüklüğünde, diğerinin de Marmara Ereğlisi önünde 7 ile 7.2 arasında beklediğini söyledi. Peki İstanbul depremi riskli bölgeler hangileri? İşte İstanbul depremi depreme dayanıksız bölgeler.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 16:35:00 - 2021-03-01 16:38:37
İstanbul depremi dayanıksız semtler hangileri?

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre 28 Şubat’ta Avcılar açıklarında saat 05.20'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD meydana gelen depremin büyüklüğünü 2.7, derinliğini ise 7.04 kilometre olarak kaydetti. İstanbul’daki bu deprem sonrası olası büyük İstanbul depremi yeniden gündeme geldi. Jeofizik Yüksek Mühendisi Övgün Ahmet Ercan İstanbul'da 2 büyük depremin olacağını ifade etti. '2023'e kadar yoğun depremler görüleceğini söyleyen Ercan, deprem riski en yüksek iller ve 'Büyük Marmara Depremi'nden en çok etkilenecek ilçeleri saydı.

İstanbul depreminde en riskli bölgeler

Ercan'ın dikkat çektiği ilçeler şöyle: Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Avcılar, Esenyurt, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Kumburgaz ve Silivri.

Deprem beklenen iller hangileri?

Prof.Dr. Ercan, 8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyelinden söz ettiği Türkiye'nin en genç fayı olan Kuzey Anadolu kırığının geçtiği illeri şöyle sıraladı: Van, Bitlis, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Sivas, Amasya, Samsun'un günayi, Tokat'ın kuzeyi, Kastamonu'nun güneyi, Çankırı, Bolu Adapazarı, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Güney kolu üzerinde ise Bursa ve Balıkesir yer alıyor.

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